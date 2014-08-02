حماس تحمل بان كي مون مسؤولية جزئية عن "مجزرة رفح"

حملت حركة "حماس"، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جزءاً من المسؤولية عن مقتل أكثر من 120 فلسطينياً الجمعة والسبت في القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم "حماس" في بيان إن "اعتماد بان كي مون على الرواية الإسرائيلية المتضاربة بشأن الجندي (الإسرائيلي) المختفي وفر الشرعية للاحتلال لارتكاب مجزرة رفح".

وتابع أن "هذا ما يحمله شخصياً قدراً من المسؤولية عن دماء شهداء رفح".

وقتل أكثر من 120 فلسطينياً منذ انهيار هدنة إنسانية لثلاثة أيام توصلت إليها الأمم المتحدة ووافقت عليها إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد قليل من دخولها حيز التنفيذ صباح الجمعة.

وكثف الجيش الإسرائيلي مدعوماً بعشرات الدبابات والآليات المدرعة القصف المدفعي على رفح منذ صباح الجمعة بعد مقتل جنديين واختفاء أثر ثالث، قالت إسرائيل إن مقاتلين فلسطينيين اختطفوه، لكن كتائب عز الدين القسام أكدت أنها لا تعرف شيئاً عن مصيره.