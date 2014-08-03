أميركا تسمح بتفتيش جسدي "دقيق" لمعتقلي غوانتانامو

سمحت لجنة تضم عددا من القضاء الفيدراليين الأميركيين بإخضاع المعتقلين في غوانتانامو لتفتيش جسدي دقيق، بما في ذلك المناطق الحساسة، عندما يلتقون محاميهم.

وقال القضاء إن تفتيش المعتقلين في كل أنحاء الجسم "إجراء أمني معقول" يسمح "بتحسين أمن الحراس والمعتقلين الآخرين عبر منع فعال لإخفاء أدوية أو تمرير مواد خطيرة".

ويأتي تبني هذا الإجراء عكس قرار لقاض أمر بوقف عمليات التفتيش الجسدي الدقيق في 2003.

وسيتمكن الحراس من إخضاع المعتقلين لتفتيش في كل أنحاء الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية بدون أن تتم تعريتهم، كما أكد القاضي توماس غريفيث الذي ترأس لجنة القضاة.

ومازال غوانتانامو يضم 149 معتقلا منذ الإفراج في نهاية مايو عن خمسة من أعضاء طالبان مقابل السرجنت الأميركي بو برغدال.

وأعلنت إدارة أوباما أنها تنوي تسريع عمليات نقل المعتقلين بهدف إغلاق المعتقل.