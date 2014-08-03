الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: يجب وقف "حمام الدم" فوراً

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم بـ"الوقف الفوري" لحمام الدم الناجم عن العملية الإسرائيلية العسكرية في غزة، وذلك في إعلان أصدره رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبيي.

وقال فان رومبويي، "حمام الدم يجب أن يتوقف"، وذلك باسم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد في هذا الإعلان الذي وقع عليه أيضا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.

وأكد فان رومبويي، أن "غزة تتعرض لمعاناة غير محتملة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أودت بحياة الكثيرين بينهم العديد من النساء والأطفال، هذا الأمر يجب أن يتوقف فورا".

وأضاف في هذا الإعلان "ندين بشدة إطلاق الصواريخ المستمر على إسرائيل والذي يهدد سكانها، نعترف بالحق المشروع في الدفاع عن النفس، لكن يجب أن يكون متناسبا".

وأوضح "هناك أهداف لا تستطيع العمليات العسكرية تحقيقها"، مضيفا "لا شيء سوى حل تفاوضي يقوم على أساس دولتين تحترم كل منهما الأخرى يمكن أن يحقق السلام".

وقال رومبويي في النهاية "لذلك نضم أصواتنا إلى تلك التي تدعو الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية فورا". وأضاف "نحن على استعداد لتسهيل المفاوضات، وعلى القادة الفلسطينيين والإسرائيليين أن تكون لديهم الشجاعة لوضع حد لهذا العنف المجنون".