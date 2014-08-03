الفصائل الفلسطينية.. 4 شروط لقبول وقف إطلاق النار

أكد مسؤول فلسطيني أن الفصائل الفلسطينية اتفقت فيما بينها على ورقة موحدة تتضمن أربعة شروط لوقف إطلاق النار.

وقال قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية المشارك في محادثات القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، عبر الهاتف "بعيدا عن التفاصيل تم الاتفاق على أربع نقاط رئيسية".

وأضاف أن هذه النقاط هي "انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنهاء الحصار، والإفراج عن الأسرى الذين تم اعتقالهم من صفقة شاليط والإفراج عن النواب والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والبدء في إعادة الإعمار، وهناك تفاصيل لكل هذه النقاط".

وأوضح عبد الكريم أن اجتماعا سيعقد مساء اليوم مع الجانب المصري لبحث هذه الورقة.

