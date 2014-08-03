موقف موحد للوفد الفلسطيني المفاوض في مصر

عقد الوفد الفلسطيني المتواجد حاليا في القاهرة صباح اليوم اجتماعا فلسطينيا ضم جميع اعضاء الوفد قبل الدخول في اجتماع مساء اليوم مع المصريين للبحث في حل سياسي بعد انهيار الهدنة ومحاولة وضع تصور سياسي لوقف الحرب في غزة، وخلص الاجتماع الفلسطيني الفلسطيني الى الاتفاق على موقف موحد من خلال ورقة عمل تسلم الى المصريين تتضمن النقاط التالية :



1/ وقف اطلاق النار في غزة

2/ الانسحاب الاسرائيلي من غزة

3/ انهاء الحصار وفتح المعابر وحرية التنقل للافراد والبضائع

4/ وحرية العمل والصيد في المياة الاقليمة لبحر غزة بمسافة 12 ميل

5/ الغاء ما يمسى بالمنطقة العازلة التي اقامتها اسرائيل

6/ وفتح المطار والميناء في غزة

7/ اعادة الاعمار وتقديم المساعدات الى القطاع غزة من خلال الحكومة التوافق الوطني

8/ عقد مؤتمر دولي للمانحين لاعادة الاعمار وتقديم المساعدات الدولية

9/ الالتزام بصفقة شاليط والافراج عن المعتقلين السياسيين بما فيها اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

10/ اطلاق الدفقة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل اتفاق اسلو

11/ وقف الاعتداءات من قبل المستوطنين بعد احداث 12/ 6 " خطف المستوطنين الثلاثة "

وكان الوفد الفلسطيني قد وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المصريين بشأن المبادرة المصرية.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب لن ترسل وفدا إلى القاهرة، لأنه لا جدوى للمسار الدبلوماسي في ظل إصرار حماس على عدم وقف إطلاق النار، بحسب تعبير هذه المصادر.

فيما أكد السفير الفلسطيني في القاهرة، جمال الشوبكي، أن بعض أعضاء الوفد الفلسطيني وصلوا إلى القاهرة، على أن يصل آخرون غداً صباحاً.

ونوه الشوبكي بأن الوفد الفلسطيني موحد، وبأنه جاء إلى مصر بناءً على الدعوة المصرية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت، الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شكل الوفد الفلسطيني، الذي سيتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول وقف إطلاق النار في غزة.

وسيضم الوفد 12 ممثلا عن حركة فتح بزعامة عباس، وعن حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وعن حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح البيان "قرر الرئيس محمود عباس تشكيل الوفد الفلسطيني إلى القاهرة من عزام الأحمد رئيساً، وماجد فرج رئيس المخابرات العامة (من فتح)، وموسى أبومرزوق وخليل الحية وعزت الرشق (عن حماس)، وزياد نخالة وخالد البطش (عن الجهاد الإسلامي)"، كما يضم الوفد ممثلين عن فصائل أخرى.