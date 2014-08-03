لبنان: الهجوم على الجيش في عرسال "لم يكن صدفة"

قال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي إن الهجوم الذي شنه مسلحون في بلدة عرسال الحدودية قرب سوريا والذي بدأ أمس السبت واستمر حتى اليوم الأحد "كان محضرا والجيش قام برد سريع ونفذ عملية نوعية."



وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في بيروت "الهجمة ليست صدفة إنما كانت محضرة وبانتظار الوقت المناسب".

وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، أن 10 جنود لبنانيين قتلوا وجرح آخرون و13 في عداد المفقودين وذلك في اشتباكات مع مسلحين في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا، اندلعت، السبت، بعد توقيف رجل يشتبه بانتمائه إلى جبهة النصرة.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحداته "تابعت طوال الليل وحتى صباح اليوم الأحد عملياتها العسكرية في منطقة عرسال ومحيطها، حيث قامت بملاحقة المجموعات المسلحة والاشتباك معها.

وتقوم هذه الوحدات بقصف مراكز تجمعاتهم وطرق تحركاتهم تمهيداً لعزلهم وتطويقهم.

ولايزال التوتر يسود بلدة عرسال، حيث تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر، فيما لايزال المسلحون يجوبون شوارع البلدة، في حين استمرت الاشتباكات العنيفة بين المسلحين والجيش حتى ساعات الفجر الأولى.

وقال مراسل "العربية" إن جبهة النصرة احتجزت 20 من عناصر الأمن الداخلي اللبناني في منطقة عرسال، كما أعلن مسؤول أمني لبناني عن مقتل 11 متشدداً في قتال مع الجيش اللبناني قرب الحدود السورية.

ونشرت جبهة النصرة شريط فيديو عبر "يوتيوب" يظهر عناصر قوى الأمن الداخلي المختطفين في عرسال وهم يعلنون مرغمين - كما يبدو - في الشريط "انشقاقهم" عن الجيش وحزب الله.

وتعهد الجيش اللبناني برد حاسم على هذا الحادث، وقالت قيادة الجيش في بيان، إن "الجيش سيكون حاسما وحازما في رده، ولن يسكت عن محاولات المسلحين الغرباء عن أرضنا تحويل بلدنا ساحة للإجرام وعمليات الإرهاب والخطف والقتل"، مؤكداً أنه "لن يسمح لأي طرف بأن ينقل المعركة من سوريا إلى أرضه، ولن يسمح لأي مسلح غريب عن بيئتنا ومجتمعنا أن يعبث بأمن لبنان".

وأضاف: "إن ما جرى ويجري اليوم يعد أخطر ما تعرض له لبنان واللبنانيون، لأنه أظهر بكل وضوح أن هناك من يعد ويحضر لاستهداف لبنان".