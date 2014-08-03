وفد حماس يصل القاهرة لبدء مباحثات الهدنة في غزة

رغم تأكيدات من أطراف عدة أن جهود التوصل لتهدئة في غزة باتت مجمدة حتى الآن، وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القاهرة، اليوم الأحد، للمشاركة في مباحثات مع وسطاء مصريين من أجل التوصل لهدنة تنهي الصراع الدامي مع إسرائيل في قطاع غزة، حسب ما ذكر مسؤول في المطار ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ويترأس وفد حماس، الذي وصل من العاصمة القطرية الدوحة، صباح الأحد، القيادي البارز في الحركة عزت الرشق، بحسب المصادر ذاتها.

ودعت القاهرة التي تقوم بدور الوسيط التقليدي في النزاعات المتجددة بين إسرائيل وحماس، الفلسطينيين وإسرائيل لإرسال وفودهما إلى القاهرة لبدء مباحثات للوصول لهدنة دائمة في غزة على أساس المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل أعلنت أنها لن ترسل وفدا للقاهرة.

ومساء السبت، وصل القاهرة خمسة أعضاء آخرين من الوفد الفلسطيني، من بينهم ماجد فرج، مدير المخابرات الفلسطينية.

ومن المنتظر وصول ممثلي حركة الجهاد الإسلامي ومبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط، فرانك لونستين، وكذلك توني بلير موفد اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط.

وترمي المفاوضات لإنهاء الصراع الدامي في غزة الذي خلف أكثر من 1740 قتيلا فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وشرد قرابة ربع سكان القطاع المحاصر منذ ثماني سنوات.

وقتل 64 جنديا إسرائيليا منذ أن بدأت الدولة العبرية في الثامن من يوليو هجومها على قطاع غزة لوقف إطلاق الصواريخ عليها من غزة، وهي الحصيلة الأكبر منذ حرب 2006 ضد حزب الله اللبناني.

ويناقش الوفد الفلسطيني الذي شكله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المطالب الفلسطينية مع وسطاء مصريين، من بينها طلب لإنهاء الحصار على قطاع غزة المستمر منذ العام 2006، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.