مدريد توقف فتاتين إحداهما قاصر تريدان الانضمام لداعش

أوقفت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الاثنين، شابتين، إحداهما قاصر في الرابعة عشرة من عمرها، متهمتين بالسعي للانضمام إلى شبكة ترسل متطوعين للقتال مع تنظيم "داعش" المتطرف في العراق وسوريا.

وأوضحت الوزارة "للمرة الأولى في إسبانيا تم توقيف امرأتين، إحداهما قاصر، فيما كانتا تستعدان للانضمام إلى خلايا إرهابية (تابعة لتنظيم داعش) التي استولت على مناطق كاملة في العراق وسوريا.

ويظهر شريط فيديو بثته وزارة الداخلية الشابتين وهما ترتديان النقاب الأسود أثناء نزولهما من طائرة يحيط شرطيان بكل منهما، لكن من دون توضيح المكان الذي نقلتا إليه.

وقد تم توقيف الفتاة القاصر التي تبلغ 14 عاما والشابة الأخرى، وتدعى فوزية علال محمد وتبلغ 19 عاما في جيب مليلية الإسباني على الحدود الشمالية للمغرب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الشابتين كانتا عازمتين على عبور الحدود إلى المغرب للاتصال مع الشبكة التي كان يفترض أن ترسلهما في وقت وشيك إلى منطقة نزاع بين سوريا والعراق".

وتابعت "كان في نيتهما الانضمام إلى إحدى خلايا تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بقيادة أبوبكر البغدادي".

ولفتت الوزارة أيضا إلى أنه أول توقيف يجرى في إسبانيا "بعد الدعوة إلى الجهاد التي أطلقها في الأول من أغسطس من الموصل أبوبكر البغدادي".

ومنذ سنة ونصف السنة، يتزايد عدد المرشحين الأوروبيين إلى "الجهاد"، وتشكل عودتهم إلى أوروبا بعد مرورهم في سوريا التهديد الرئيسي بوقوع اعتداءات في نظر المسؤولين عن مكافحة الإرهاب.

وقد حذر وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، في مارس لمناسبة ذكرى الاعتداءات الإسلامية في 11 مارس 2004 في مدريد، من أن "إسبانيا تشكل جزءا من الأهداف الاستراتيجية للجهاد العالمي".