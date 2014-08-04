إسرائيل استهدفت مدنيين أثناء فرارهم من القصف بغزة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين أثناء فرارهم من القصف في إحدى مناطق جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب، بحسب المنظمة.

ونقلت المنظمة في تقريرها شهادات فلسطينيين نجحوا في نهاية يوليو في الفرار من قصف طال قرية خزاعة قرب مدينة خان يونس.

وقالت إن "القوات الإسرائيلية في خزاعة بجنوب قطاع غزة أطلقت النار على مدنيين وقتلتهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لقوانين الحرب، وذلك في حوادث عدة بين 23 و25 يوليو".

وذكّرت أن "الهجمات المتعمدة على مدنيين لا يشاركون في المعارك هي جرائم حرب".

وأوضح تقرير المنظمة أن المدنيين واجهوا "أخطارا كبيرة" في خزاعة، حيث تعرضوا خصوصا لقصف متكرر ولم تصل إليهم المساعدات الطبية، فضلا عن تعرضهم لهجمات من جانب الجيش الإسرائيلي فيما كانوا يحاولون الهروب إلى خان يونس.

وشددت على أنه إذا كان الجيش الإسرائيلي قد حذر السكان داعيا إياهم إلى مغادرة خزاعة قبل 21 يوليو، "فإن عدم امتثال مدنيين لهذا الأمر لا يجعل منهم أهدافا مشروعة لهجمات".

وفي هذا السياق، قالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "تحذير العائلات لا يجعل منها أهدافا مشروعة فقط، لأنها لم تتمكن من الفرار"، مؤكدة أن "استهداف المدنيين في شكل متعمد هو جريمة حرب".