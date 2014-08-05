اعتقال كنديين بتهمة تهديد الأمن الوطني الصيني

اعتقلت السلطات الأمنية في بكين كنديين بتهمة تهديد الأمن الوطني الصيني. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، فإن السلطات تحقق مع مواطنين كنديين يديران مقهى على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية للاشتباه بقيامهما بسرقة معلومات عسكرية وتهديد الأمن الوطني للصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في تقرير مقتضب طبقاً لرويترز، إن مكتب أمن الدولة بمدينة داندونغ في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين يحقق مع الزوجين الكنديين كفين جارات وجوليا دون في القضية. وأضافت الوكالة أن القضية تشمل اتهامات بسرقة أسرار للدولة.

وقالت صحيفة جلوبال أند ميل الكندية بحسب رويترز، إن الزوجين من فانكوفر ويعيشان في الصين منذ 1984 وإنهما افتتحا مقهى في داندونغ - وهي بوابة إلى كوريا الشمالية - باسم بيترز كوفي هاوس في 2008. مضيفة أن الاثنين عملا في السابق كمعلمين في جنوب الصين.

من جهتها قالت السفارة الكندية إنها على علم بالتقارير عن اعتقال كنديين في الصين، مشيرة إلى أنها في طور جمع المعلومات.