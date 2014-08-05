الجيش الإسرائيلي: قواتنا بالكامل خارج قطاع غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي أن القوات الإسرائيلية انسحبت بأكملها من قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخول تهدئة تم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس برعاية مصر حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة.



وقال الجنرال موتي الموز المتحدث باسم الجيش لإذاعة الجيش الإسرائيلي "كان هناك عدد من القوات في الداخل.. لكنها غادرت بأكملها "من قطاع غزة".



وكان المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر قال للصحافيين إن "الجيش سينتشر خارج قطاع غزة في مواقع دفاعية (في إسرائيل) فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ". غير أن المتحدث حذر من أن الجيش سيرد على أي هجوم انطلاقا من قطاع غزة.



وقبل دقائق على بدء العمل بالتهدئة تعرضت مناطق مختلفة من قطاع غزة لغارات شنها الطيران الإسرائيلي فيما سقطت صواريخ أطلقتها حماس على حوالي 10 مدن إسرائيلية، كما أعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي ومتحدث باسم حماس.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قال أمس الاثنين، إنه لا تزال لديه مهمات "كثيرة" داخل قطاع غزة، وهناك قوات له.

وأكد المتحدث باسم الجيش، موتي الموز، للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: "لن نرحل. نحن باقون في قطاع غزة، لا تزال هناك مهمات أخرى كثيرة ينبغي إنجازها".

وبدأت إسرائيل هجومها البري على قطاع غزة في 17 يوليو، معلنة أن الهدف منه تدمير الأنفاق التي أقامتها حماس.

وأضاف المتحدث العسكري: "تم تدمير كل الأنفاق التي تم العثور عليها"، لكنه تدارك أن "حديثنا عن انتهاء المهمة ضد الأنفاق لا يعني الحديث عن انتهاء العملية في غزة".

وعمد الجيش الإسرائيلي، السبت، إلى سحب قسم من جنوده من القطاع من دون أن يحدد عدد هؤلاء، فيما أعاد انتشار آخرين داخل القطاع.