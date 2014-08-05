هدنة عرسال في طريقها إلى التنفيذ الكامل

أفادت الأنباء الواردة بقيام المسلحين بعملية اعادة انتشار على أطراف بلدة عرسال، بعد خروج العدد الأكبر منهم خلال ساعات الليل إلى المناطق الجبلية في القلمون السورية

وبدأ الجيش اللبناني عملية تقدمه في اتجاه المواقع التي انسحب منها المسلحون، حيث سمعت رشقات نارية وقذائف مدفعية أطلقها الجيش للتأكد من خلو المنطقة من أي مسلحين.

وأبرز بنود الهدنة تنص على إطلاق سراح من تبقى من عسكريين لبنانيين مخطوفين لدى المسلحين. على أن يغادر المسلحون لبنان بالكامل



وناشد أطفال عرسال من خلال فيديو بثه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمم المتحدة بأن تقوم "بتوفير الغذاء لهم ونقلهم من منطقة الحرب".

مناشدة أطفال عرسال To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

بدأت المبادرة الجديدة بإطلاق ثلاثة عسكريين من القوى الأمنية اللبنانية، كانوا محتجزين لدى المسلحين في عرسال التي يحاول الجيش محاصرتها.

وفد هيئة العلماء المسلمين الذي يقود المفاوضات في عرسال تعرض خلال ليل الاثنين الثلاثاء لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة، أصابت عدداً من المفاوضين الذين اضطروا للبقاء في المستشفى الميداني لعرسال، قبل أن ينقلوا بعد ظهر الثلاثاء مع المخطوفين الثلاثة إلى مستشفيات في بيروت.

على صعيد متصل، وفي طرابلس قتلت فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عاما، وأصيب تسعة أشخاص بينهم سبعة عسكريين بجروح، في تبادل لإطلاق النار بين الجيش اللبناني ومجموعة مسلحة.

وكانت طرابلس شهدت ليل الاثنين الثلاثاء اشتباكات متقطعة بين الجيش ومجموعات مسلحة.