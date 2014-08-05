باريس: مستعدون لتلبية احتياجات لبنان من الأسلحة

أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ترغب في الاستجابة سريعاً لتلبية احتياجات لبنان من الأسلحة، في إشارة إلى مطالب الجيش اللبناني بضرورة تزويده بالذخائر والعتاد.

لبنانياً.. أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري دعمه الكامل للجيش في معركته ضد المسلحين في عرسال على الحدود مع سوريا، وقال الحريري إن معركة الجيش ضد الإرهاب هي معركة كل اللبنانيين المؤمنين بمرجعية الدولة.

وأضاف أن تضحيات الجيش لا هوية طائفية لها أو حزبية.

من جهته، حمل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع مسؤولية ما يحصل في عرسال إلى حزب الله.

وقال إن الجيش اللبناني يدفع ثمن تورط الحزب في القتال إلى جانب النظام السوري، مضيفاً أن الأزمة لن تحل إلا بانسحاب حزب الله من سوريا وتطبيق القرار 1701، هذا.. وأكد قائد الجيش اللبناني أن المعركة مستمرة حتى إنهاء الوجود المسلح للإرهابيين وفق قوله.