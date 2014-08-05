بان كي مون يرحب بالهدنة ويطالب الطرفين بـ"ضبط النفس"

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بموافقة إسرائيل وحركة حماس على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 72 ساعة اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، مطالباً الطرفين بالالتزام به وبـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" بانتظار بدء سريانه.

وطالب الأمين العام في بيان كلا من إسرائيل وحماس بالبدء في أسرع وقت ممكن بمفاوضات في القاهرة، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة المشاكل التي أدت إلى النزاع.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم لهذه الجهود الرامية لتسوية النزاع.

ووافقت إسرائيل وحركة حماس مساء الاثنين على تهدئة في قطاع غزة لمدة 72 ساعة، اعتبارا من الساعة 05,00 تغ من صباح الثلاثاء، وذلك بعدما استأنف الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية المتواصلة في القطاع منذ 29 يوماً، مؤكدا أن مهمته لم تنته بعد.