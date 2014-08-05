مقاتلة بريطانية ترافق طائرة ركاب قطرية بعد بلاغ كاذب

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت رجلاً على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية اصطحبتها مقاتلة إلى مطار مانشستر اليوم الثلاثاء للاشتباه في تقدمه ببلاغ كاذب عن قنبلة.

وتلقى طاقم الرحلة التي قدمت من الدوحة إلى مانشستر تهديداً عن احتمال وجود شحنة ناسفة على الطائرة.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى في بيان أنه سمح الآن للركاب بمغادرة الطائرة.

وقال قائد الشرطة جون أوهاري في بيان "رافقت طائرات من القوات الجوية الملكية طائرة قادمة إلى المطار بعد معلومات تلقاها الطيار عن جسم محمل على متنها."

وأضاف "نحن لا نعرف مدى صحة هذا التهديد، لكن من المهم للغاية أن نتعامل مع الموقف على أنه طارئ تماماً."

وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق، وقال متحدث باسم المطار إن الطائرة تديرها شركة الخطوط الجوية القطرية.

وفي المقابل فإن شركة الخطوط الجوية القطرية قالت إن أفراد طاقم الطائرة تلقوا تهديداً باحتمال وجود جسم مشتبه به على متنها.