مقتل طفلة وجرح 8 بتبادل النار مع مسلحين بشمال لبنان

أفاد مصدر أمني أن طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً لقيت مصرعها، كما أصيب ثمانية أشخاص بينهم 6 عسكريين بجروح، في تبادل لإطلاق النار اليوم الثلاثاء بين الجيش اللبناني ومجموعة مسلحة في منطقة ذات غالبية سنية في مدينة طرابلس (شمالاً).

وتأتي هذه التوترات في المدينة التي شهدت اشتباكات عدة على خلفية النزاع السوري، وسط معارك متواصلة منذ السبت بين الجيش ومسلحين في محيط بلدة عرسال (شرقاً) الحدودية مع سوريا، والتي أدت إلى مقتل 16 عسكرياً وفقدان 22.

وقال المصدر "قتلت فتاة تبلغ من العمر12 عاماً وأصيب شخصان في منطقة باب التبانة (ذات الغالبية السنية المتعاطفة مع المعارضة السورية)، في تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين من المنطقة".

ووقع تبادل إطلاق النار "بعد قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على حافلة كانت تقل عسكريين أثناء مرورها على الطريق الدولي من جهة التبانة، ما أدى إلى إصابة ستة عسكريين"، بحسب المصدر. وأشار المصدر إلى أن المنطقة شهدت طوال ليل الاثنين الثلاثاء "اشتباكات متقطعة مع مجموعات مسلحة، ومنع الجيش محاولات عدة لقطع طرق".

وشهدت المنطقة منذ ليل أمس توتراً على خلفية المعارك الجارية في محيط عرسال، بين الجيش اللبناني ومسلحين يعتقد أنهم من الجهاديين. واندلعت المعارك السبت إثر هجوم المسلحين على مواقع للجيش، وقيامهم بدخول البلدة واقتياد عشرين عنصراً من قوى الأمن الداخلي بعد اقتحام فصيلتهم. وأدت المعارك إلى مقتل 16 عسكرياً بينهم ضابطان، وإصابة 84 بجروح، وفقدان الاتصال مع 22 جندياً.

وتجمع نحو 150 شخصاً مساء الثلاثاء في باب التبانة قرب مركز للجيش احتجاجاً على معارك عرسال، ما دفع عناصره إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وفي وقت لاحق، ألقى مجهولون أربع قنابل يدوية قرب المركز، وردت عناصر الجيش بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، بحسب مصدر أمني.

كما حاول محتجون قطع الطريق الدولي من طرابلس إلى الحدود السورية، ورموا حجارة على حافلة تنقل جنوداً، ما دفع الجيش لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، من دون وقوع إصابات.

وشهدت طرابلس سلسلة من المعارك منذ اندلاع النزاع السوري منتصف مارس 2011، بين مجموعات سنية مسلحة في باب التبانة متعاطفة مع المعارضة، وأخرى علوية موالية للنظام في منطقة جبل محسن.