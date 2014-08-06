عمران خان يقود تظاهرة ضخمة في إسلام أباد منتصف أغسطس

قال المعارض والمرشح السابق لرئاسة الحكومة الباكستانية، عمران خان، إن تظاهرة ضخمة ستجري في 14 أغسطس في العاصمة إسلام أباد لمطالبة الحكومة بإجراء انتخابات جديدة.

وخان، البطل السابق في الكريكت، دخل المعترك السياسي مستفيدا من الشهرة التي حققها في هذه اللعبة الوطنية في باكستان، وهو يندد منذ مدة بعمليات تزوير واسعة النطاق شابت - كما يقول - الانتخابات العامة التي جرت في مايو 2013، وحل فيها حزبه "حزب العدالة" في المرتبة الثالثة. وهذه الانتخابات التي شكلت أول انتقال ديمقراطي في هذا البلد، بعد فترة حكم طويلة تولاها العسكر، فازت بها الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف الذي أصبح رئيسا للوزراء.

وقال خان في مؤتمر صحافي في إسلام أباد "في الأشهر الـ14 الماضية حاولنا الطعن بشرعية (الانتخابات) بجميع السبل القانونية من دون أن نصل إلى حقنا، وهو ما يجبرنا اليوم على النزول إلى الشارع".

وأضاف "بمشيئة الله سننظم في الرابع عشر من أغسطس أكبر تظاهرة في تاريخ باكستان للمطالبة بانتخابات جديدة". والرابع عشر من أغسطس هو يوم عطلة في باكستان، كونه عيد استقلال هذا البلد عن المستعمر البريطاني في 1947، ولكن خلافا لما يقوله خان، فإن المراقبين المحليين والأجانب أكدوا أن نتائج الانتخابات التي جرت في مايو 2013 كانت صحيحة ولو أنها لم تكن مثالية.

ويؤخذ على حزب العدالة طعنه بنتائج الانتخابات ومطالبته بإبطالها، وفي الوقت نفسه قبوله بتسلم المقاعد التي فاز بها في مختلف المجالس المحلية والنيابية التي شملتها.

وفي تلك الانتخابات، حقق حزب العدالة أفضل نتيجة على الإطلاق في تاريخه، ولاسيما فوزه بأغلبية الأصوات في إقليم شمال شرق البلاد، وذلك بعدما كان يحل على الدوام في المراكز الخلفية على الصعيد الوطني.

ويتهم عمران خان بانتظام بأنه مدعوم من قوى مناوئة للحكومة، بما فيها الجيش، المؤسسة التي لاتزال الأقوى في البلد والمتهمة على الدوام بوضع العصي في دواليب حكومته المدنية.