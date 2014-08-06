مقتل 18 من القاعدة و10 جنود يمنيين في اشتباكات

قتل 10 جنود يمنيين الأربعاء في كمينين وهجوم لمسلحين، يعتقد أنهم ينتمون للقاعدة، في مقابل مقتل 18 من عناصر التنظيم المتطرف، بحسب مصادر أمنية ووزارة الدفاع.

وقال مسؤول في أجهزة الأمن إن "مسلحين يعتقد أنهم من القاعدة اعترضوا مركبة للجيش في بلدة حبان في محافظة شبوة وأطلقوا عليها النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة آخر". وأضاف أن "مسلحي القاعدة تمكنوا من الفرار إلى جهة غير معروفة".

وفي محافظة البيضاء (وسط) قتل ثلاثة من أفراد القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وأصيب ستة بجروح في كمين نسب للقاعدة، بحسب مسؤول آخر في أجهزة الأمن.

وفي محيط مدينة سيؤون في محافظة حضرموت قتل جنديان وجرح اثنان آخران في اشتباك مع مقاتلين من القاعدة، كما قال مصدر عسكري.

وقال هذا المصدر إن "رجالاً من القاعدة حاولوا منع تقدم رتل للجيش مما سبب اندلاع الاشتباكات".