مقتل 5 يعملون في منظمة إغاثية بدولة جنوب السودان

أعلنت الأمم المتحدة أن خمسة من مواطني دولة جنوب السودان على الأقل يعملون في منظمة إغاثية في شمال شرق هذا البلد، قتلوا الثلاثاء على أيدي ميليشيات محلية سبق أن قتلت قبل يوم واحد عاملا آخر في منظمة إنسانية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (مينوس) في بيان، إن اثنين من الضحايا قتلا في مدينة بونجي، وثالثا فقد أثره ويرجح مقتله، وثلاثة آخرين قتلوا في كمين بينما كانوا يحاولون العودة إلى المدينة، عاصمة مقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل والتي تبعد حوالي 20 كلم عن الحدود مع السودان.

ولم توضح البعثة هوية المنظمة التي يعمل لصالحها الضحايا الذين سقطوا الثلاثاء، ولكن الميليشيات نفسها قتلت الاثنين، في المدينة نفسها موظفا محليا في المنظمة الإغاثية النروجية غير الحكومية "مساعدة الشعب النروجي".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن كل هؤلاء القتلى سقطوا بأيدي قوات الدفاع المابانية، وهي ميليشيات محلية يبدو أنها تستهدف المدنيين المتحدرين من (اتنية) النوير، وذلك بعدما خاضت مواجهات مع جنود من اتنية النوير تكبدت خلالها خسائر.

وأضاف البيان "إن هذه الهجمات الاتنية الطابع بحق موظفين غير مسلحين سيكون لها أثر بالغ السلبية على عمليات الشركاء الإنسانيين الذين يقدمون الغذاء والملجأ ومواد إغاثية أخرى لأكثر من 127 ألف لاجئ منذ ثلاث سنوات".

وأوضحت البعثة أنها أرسلت قوة من القبعات الزرق إلى المدينة لحماية عشرات الموظفين في منظمات إغاثية والمدنيين الذين لجأوا إلى مقرات هذه المنظمات.