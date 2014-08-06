واشنطن تشارك في مفاوضات القاهرة بين إسرائيل وفلسطين

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستشارك "على الأرجح" في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في القاهرة، مؤكدة أنها اضطلعت بدور رئيسي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، سنشارك على الأرجح في هذه المفاوضات، وسنحدد مستوى هذه المشاركة وموعدها.

وسئلت بساكي عما إذا كان الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني يرغبان في مشاركة الأميركيين، فأجابت "إن جهودنا ومشاركتنا منذ البداية في هذه العملية حظيت بترحيب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

ورحبت واشنطن، الاثنين، بإعلان مصر التوصل إلى اتفاق على تهدئة في غزة لمدة 72 ساعة، معتبرة أن على حركة حماس الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت المتحدثة أن مشاركتنا في الأيام العشرة الأخيرة أفضت إلى النقطة التي تم بلوغها مساء أمس، لافتة إلى الجهود الدبلوماسية الكثيفة التي بذلها وزير الخارجية، جون كيري، سواء عبر اتصالات هاتفية أو عبر لقاءات مباشرة خلال جولته في المنطقة في نهاية يوليو.

وبعد نحو شهر على الحرب الإسرائيلية، استطاع النازحون في قطاع غزة العودة لتفقد منازلهم المدمرة مع دخول تهدئة تم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ صباح الثلاثاء لمدة 72 ساعة، فيما سحب الجيش الإسرائيلي كل قواته من القطاع.