الجيش اللبناني يحرر 7 جنود كانوا محتجزين في عرسال

أفاد مراسل "العربية" بنجاح الجيش اللبناني في تحرير 7 من عناصر الأمن الداخلي من داخل مستوصف عرسال.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بقيام الجيش بعملية تقييم صباح اليوم للتأكد مما إذا كان المسلحون انسحبوا أثناء الليل من عرسال، في إطار اتفاق بينهم وبين هيئة العلماء المسلمين.

وفي موازاة ذلك، توجه وفد من الهيئة إلى عرسال لاستكمال بنود الهدنة لتحرير كل العسكريين المختطفين، وانسحاب المسلحين.

وأفاد مراسل "العربية"، بنجاح عملية للجيش في وقت متأخر من ليل الأربعاء بالتصدي لمحاولة تسلل مسلحين إلى إحدى نقاط الجيش في تلة السرج، وأودت العملية بـ14 منهم.

وعلى الصعيد الإنساني، أفادت مصادر لقناة "الحدث" بأن قافلة المساعدات التي فشلت في الوصول يوم أمس إلى المدينة سوف تتمكن من العبور اليوم لإغاثة المدنيين بعد انسحاب معظم المسلحين من عرسال.