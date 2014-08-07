فيديو.. مسلح يشرح عملية التسلل التي حدثت في عرسال

بثت مشاهد على "يوتيوب" تظهر مسلحا مجهولا يعتقد أنه ينتمي إلى حزب الله وهو يشرح لأحد الصحافيين عملية التسلل التي حدثت في عرسال اللبنانية والمواجهات التي وقعت بينهم، وقد بث الفيديو موقع مؤيد لحزب الله.

وفي وقت سابق، بدأت مواقع إلكترونية محسوبة على حزب الله الحديث عن مشاركة مقاتلي الحزب في معارك عرسال اللبنانية. وكذلك مشاركة طائرة أيوب الاستطلاعية في عمليات مراقبة البلدة خلال المعارك.

وما إن بدأت الهدنة في عرسال اللبنانية بين الجيش والمسلحين حتى تكشفت مشاركة حزب الله في المعارك، وذلك كما أكد موقع محسوب على حزب الله، حيث عرض ما سماه إطلاق صواريخ من راجمات لحزب الله على عرسال.

الموقع الإلكتروني ويدعى جنوب لبنان تحدث عن إسناد القوات المتقدمة من حزب الله للجيش اللبناني، إضافة إلى القصف من مرابض الصواريخ، لكن الأبرز حسب موقع جنوب لبنان كان دور طائرة أيوب الاستطلاعية (التابعة لحزب الله) التي رصدت المسلحين وحددت بدقة موقع مخيمات النازحين، ليقصفها حزب الله بدقة ويحرقها (حسب الفيديو المرفق).