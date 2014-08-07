مقتل سبعة ينتمون للقاعدة هاجموا منشأة عسكرية باليمن

قتلت قوات الأمن اليمنية سبعة مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، اليوم الخميس، عندما حاولوا مهاجمة منشأة عسكرية في منطقة وادي حضرموت المضطربة شرق البلاد، حيث ينظر إلى الحكومة على أنها ضعيفة.

وقالت وزارة الدفاع على موقعها على الإنترنت، إن هدف المتشددين كان مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت الواقعة على بعد حوالي 650 من عدن.

وقال السكان إن عددا صغيرا من المتشددين أيضا، استولوا لفترة قصيرة على العديد من المباني الحكومية، بما في ذلك مقر الشرطة ومكتب المخابرات في مدينة القطن القريبة، اليوم الخميس.

وقال السكان إنهم اقتحموا بنكا زراعيا وألقوا أموالا في الشوارع ليأخذها الناس قبل الانسحاب عند وصول قوات الجيش. واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الأوضاع السياسية في اليمن، ليهيمن على مناطق في شرق وجنوب البلاد عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح في 2011.

ولجأ المتشددون إلى مناطق نائية في مايو، بعدما أجبرتهم حملة عسكرية على ترك معاقلهم في محافظتي شبوة وأبين. ويقول سكان محليون إن المتشددين يسعون لفرض مفاهيمهم الدينية المتشددة في حضرموت. وقال سكان في سيئون، الشهر الماضي، إن منشورات وزعت حذرت النساء من الخروج بدون محرم.

وقتل تسعة يشتبه في انتمائهم للقاعدة في حضرموت، أمس الاربعاء، عندما حاولوا نصب كمين لقوات متجهة إلى شرق اليمن لتعزيز سلطة الدولة هناك.

وتنظر الولايات المتحدة إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على أنه أحد أكثر أجنحة شبكة المتشددين التي أسسها أسامة بن لادن نشاطا. وزادت واشنطن من دعمها للحكومة والجيش بوضع الهجمات الجوية بطائرات بدون طيار في قلب استراتيجيتها.