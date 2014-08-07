واشنطن تفرض عقوبات على 3 أشخاص بينهم كويتيان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أدرجت على قائمتها السوداء 3 أشخاص، بينهم كويتيان، بتهمة تمويل جماعات متطرفة في سوريا والعراق.

وأوضحت الوزارة أن الكويتيين هما الشيخ شافي العجمي (41 عاما) وحجاج العجمي (26 عاما)، وكلاهما متهم بجمع أموال لصالح جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

وقال ديفيد كوهين، نائب وزير المالية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، إنه "من خلال الدعوة لجمع أموال عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبواسطة شبكات مالية" قام هذان الرجلان بـ"تمويل المعارك الإرهابية في سوريا والعراق".

والشخص الثالث الذي أدرجته واشنطن على قائمتها السوداء هو عبدالرحمن خلف العنيزي، وهو أربعيني ولم تحدد جنسيته، أما التهمة الموجهة إليه فهي تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.

وإدراج هؤلاء الثلاثة على القائمة السوداء يعني تجميد أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، ومنع أي شخص أميركي، مادي أو معنوي، من التعامل ماليا معهم.