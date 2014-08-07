وفد المفاوضات: عرسال باتت خالية من المسلحين

قالت مصادر العربية نقلاً عن وفد هيئة علماء المسلمين الذي يقوم بدور الوساطة في عرسال إن البلدة باتت خالية من المسلحين مع انسحابهم بشكل كامل. فيما بدأ الدفاع المدني اللبناني بادخال المساعدات ومساعدة المحاصرين.

وقال وفد هيئة علماء المسلمين "أعلن ان المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح من تبقى من أسرى الجيش والقوى الأمنية".

وقد أطلق المسلحون سراح ثلاثة مخطوفين من الجيش اللبناني في إطار الهدنة التي تقوم بها هيئة العلماء المسلمين بين المسلحين والجيش.

وفي سياق متصل قال مصدر عسكري إن الجيش اللبناني قتل 14 مسلحا في تبادل لإطلاق النار ليلة أمس، فيما تمكن من تحرير سبعة من رجال الشرطة الذين تم اختطافهم في عرسال.