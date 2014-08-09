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أميركا تحث الهند على تعزيز دورها كقوة عالمية

المصدر: نيودلهي – رويترز
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حثت الولايات المتحدة الهند، اليوم السبت، على تعزيز دورها كقوة عالمية، والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي قبل أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لواشنطن منذ انتخابه في مايو.

وفي كلمة ألقاها في ختام محادثات استغرقت يومين، شدد وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاجل، على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، لكن لم يتم الإعلان عن أي صفقات كبرى لتصدير الأسلحة.

وقال هاجل أمام عدد من الحضور، الولايات المتحدة تدعم بقوة النفوذ الدولي المتزايد للهند وقدراتها العسكرية، بما في ذلك قدرتها كداعم للأمن من المحيط الهندي وحتى المحيط الهادي.

ولدى واشنطن ونيودلهي مخاوف مشتركة بشأن الطموحات السياسية والجغرافية للصين.

واعتمدت الهند التي اتبعت سياسة عدم الانحياز منذ استقلالها عام 1947 على الاتحاد السوفيتي طويلا لتسليح جيشها، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت أكبر مشتر للسلاح الأميركي.

كلمات دالّة

#الهند, #أميركا, #قوة عالمية, #الصين, #نيودلهي

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