أوغلو: واثق من فوزي في الانتخابات الرئاسية التركية

أكد المرشح الرئاسي في الانتخابات التركية، أكمل الدين إحسان أوغلو لـ"العربية" أنه واثق من الفوز في الانتخابات التركية، لأن الجماهير العريضة في مختلف أنحاء البلاد من مدن صغيرة وكبيرة تريد شخصية جديدة وبديل ديمقراطي ودستوري يخرج تركيا من الاستقطاب السياسي الداخلي، ويخرجها من العزلة السياسية الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع.

وأوضح أوغلو أن علاقات تركيا بالمنطقة العربية والخليج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ساءت. وأضاف "هناك إحساس كبير من الشعب التركي بالاستياء، فأسلوب أردوغان أصبح إملائيا، فهو يملي على الناس ما يريد، فهو يريد تغيير الحكم من برلماني إلى رئاسي".

وتابع قائلاً "إن المسائل في تركيا وصلت لحد كبير من التوتر والانقسام داخل المجتمع التركي، مضيفاً أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، يريد الاستفادة من هذا الانقسام برفع الأصوات المؤيدة له فيما يستخدم بعض الشعارات المذهبية والعرقية.

واتهم أوغلو أردوغان بتفصيل القانون الانتخابي على مقاسه، وقال "قانون الانتخابات تم تفصيله على حسب مقاس أردوغان، وذلك من 7 سنوات، فهو يستفيد من إمكانيات الحكومة ورئاسة الوزراء والميزانية العامة وأموال دافعي الضرائب ورجال الأعمال الذين يصرفون على انتخاباته بسخاء".

وبين أوغلو أن هناك قلقا شديدا من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات، وأن 14 من أعضاء الكونغرس كتبوا لأوباما مشككين في نزاهة الانتخابات التركية.