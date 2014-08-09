بالفيديو.. طائرات أميركية تلقي مساعدات على العراقيين

أظهر فيديو نشر على موقع "يوتيوب" المساعدات الغذائية المكونة من ( طعام وماء) التي أسقطتها طائرات أميركية على العراقيين الهاربين من "داعش" بالقرب من سنجار.

وكانت طائرات عسكرية أميركية أسقطت مساعدات غذائية للعراقيين، الذين يهددهم مسلحو داعش في شمال العراق لليلة الثانية على التوالي، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وقال البنتاغون في بيان نشر في ساعة متأخرة الليلة الماضية إن عملية الإسقاط تلك أجريت من عدة قواعد جوية داخل منطقة مسؤولية القيادة الوسطى الأميركية، كما حدث الليلة الماضية اشتملت على طائرة من طراز سي-17 وطائرتين من طراز سي 130 التي أسقطت معا إجمالي 72 حزمة من الإمدادات".

وقال إن طائرتين مقاتلتين من طراز إف-18 رافقتا طائرات الشحن.