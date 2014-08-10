الأتراك لأول مرة بتاريخهم يشاركون في اختيار الرئيس

الأتراك، الذين يشاركون للمرة الأولى بتاريخهم، في اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، كان عليهم أن يقترعوا رئيساً من ثلاثة مرشحين هم: رئيس الحكومة ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، أو السياسي المخضرم ورئيس منظمة التعاون الإسلامي سابقا أكمل الدين إحسان أوغلو، أو الكردي الشاب صلاح الدين دميرتاش.

بدأت البلاد هادئة ثم استعادت نشاطها مع تقدم ساعات النهار... من الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا توافد الناخبون البالغ عددهم قرابة ٥٢،٦ مليون ناخب.

يقول أحد الناخبين "انتخبت أكمل الدين إحسان أوغلو هذه المرة، رغم أني كنت أنتخب أردوغان في الانتخابات السابقة. اخترت إحسان أوغلو لأن تركيا بحاجة للهدوء، وليس سياسة عنصرية أو سياسة خاطئة في الشرق الأوسط".

ويقول آخر "انتخبت أردوغان للمحافظة على الاستقرار، ودور رئيس الجمهورية كان هامشيا لكن أردوغان سيفعل هذا الدور وهذا أفضل لمستقبل تركيا والشرق الأوسط ".

ورغم أن الانتخابات الرئاسية تصادف شهر أغسطس، أكثر الأشهر جذبا للسياح الى تركيا، إلا أن الحكومة كانت أصدرت قرارا منعت فيه حمل السلاح وبيع الكحول طوال يوم الأحد، للحد من أعمال شغب أو تظاهرات محتملة.

فالمعارضة تترصد لأردوغان، الذي يريد تغيير نظام تركيا السياسي من نظام برلماني إلى رئاسي، ويريد صلاحيات تنفيذية علماً أن دور رئيس الجمهورية لطالما كان حياديا. كما يحمل مشاريع اقتصادية ضخمة ويريد إنشاء أكبر مطار في العالم. هذا إذا أعطاه الأتراك ثقة سياسية تحقق أحلامه.

هكذا قال الأتراك كلمتهم في صناديق الاقتراع، ووضعوا تركيا أمام مرحلة سياسية جديدة.

