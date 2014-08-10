بان كي مون يدعو العراقيين لمواجهة داعش بحكومة شاملة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ساسة العراق إلى تشكيل حكومة شاملة، لمواجهة جهاديي تنظيم "داعش"، الذي يهدد مناطق واسعة في البلاد.

وقال الناطق باسم بان كي مون في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية "يدعو كل الأطراف السياسية في العراق إلى الالتزام بالمهلة الدستورية التي تتعلق باختيار رئيس للوزراء".

وأضاف البيان أن بان "يدعو إلى تغليب العقل والحكمة، ويحث كل القادة في العراق على تشكيل حكومة شاملة مقبولة من كل مكونات المجتمع العراقي".

وتابع أن "حكومة كهذه ستكون قادرة على تعبئة الأمة، لمواجهة تهديد داعش بطريقة تجلب الأمن والاستقرار إلى كل البلاد".

من جهة أخرى، قال البيان إن بان كي مون "ما زال يشعر بقلق عميق من الوضع الإنساني والأمني في العراق"، مؤكداً أن الأمم المتحدة "والأسرة الدولية تراقبان عن كثب التطورات السياسية أيضا في البلاد".