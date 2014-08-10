روسيا تفرج عن 5 جنود أوكرانيين اعتقلتهم على أراضيها

قال مصدر أمني روسي اليوم الأحد، إن 5 جنود أوكرانيين اعتقلوا إثر عبورهم إلى الأراضي الروسية، أطلق سراحهم وعادوا إلى وحداتهم العسكرية التي تقاتل الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لموسكو في شرق البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية.

وكان الجنود الخمسة بين نحو 300 من جنود الجيش وحرس حدود الأوكرانيين، قالت كييف إنهم أجبروا جراء القتال على العبور إلى الأراضي الروسية يوم الاثنين الماضي.

وأعيد معظم الجنود المعتقلين إلى أوكرانيا، لكن المحققين الروس قالوا يوم الجمعة، إن الجنود الخمسة كانوا معتقلين للاشتباه بإلقائهم قذائف على مناطق مدنية في شرق أوكرانيا وإطلاق النار على روسيا.

وقال المصدر الأمني لإنترفاكس "تم نقل قائد الكتيبة 72 والضباط الأربعة (إلى أوكرانيا) ليل السبت".

وأشار المصدر إلى أن التسليم جرى عند نقطة تفتيش تشرتكوفو على الحدود بين شرق أوكرانيا وإقليم روستوف الروسي.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني في كييف الخميس الماضي، إن الخمسة كانوا بين 18 خضعوا لتحقيقات جنائية في روسيا، مشيرا إلى أن 28 من حرس الحدود الأوكراني ما زالوا معتقلين في روسيا.

