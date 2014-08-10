كوريا الجنوبية مهتمة بشراء القبة الحديدية من إسرائيل

عبّرت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، عن اهتمامها بشراء منظومة اعتراض الصواريخ قصيرة المدى الإسرائيلية، والتي يطلق عليها "منظومة القبة الحديدية"، وفق ما ذكرته الشركة المصنعة للمنظومة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون ومراقبون أميركيون إن القبة الحديدية التي تستخدم الصواريخ الموجهة لإسقاط الصواريخ الشبيهة بالكاتيوشا التي تستخدمها الفصائل المسلحة الفلسطينية واللبنانية، سجلت نجاحاً بنسبة 90 في المئة خلال الحرب المستمرة منذ شهر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة.

وقال يديديا يآري المدير التنفيذي لشركة رافاييل أدفانسد ديفنس سيستمز ليمتد المصنعة للقبة الحديدية والتي تملكها الحكومة الإسرائيلية، إن أداء المنظومة لفت اهتمام الأجانب لشرائها ومن بينهم كوريا الجنوبية، وهي في مواجهة عسكرية دائمة مع كوريا الشمالية.

وقال يآري لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إنهم قلقون للغاية ليس فقط من الصواريخ ولكن بشأن أشياء أخرى إضافية.. يمكن بالتأكيد ضمهم إلى نادي الدول المهتمة"، مشيرا إلى أن ممثلي شركة رافاييل زاروا سول للترويج للقبة الحديدية. ولم تعلن رافاييل عن أي مبيعات أجنبية حتى الآن، وقالت إنها تعطي الأولوية في الوقت الحالي لتزويد إسرائيل بما يلزمها من وحدات هذه المنظومة.

وتقدر مصادر الصناعات الدفاعية تكلفة كل بطارية لمنظومة القبة الحديدية بنحو 50 مليون دولار وكل صاروخ اعتراضي بين 30 ألف و50 ألف دولار أميركي. وتشارك في إنتاج القبة الحديدية شركتان إسرائيليتان للصناعات العسكرية، هما إليزرا جروب وإسرائيل إيروسبايس اندستري.