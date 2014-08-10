منظمة بيئية.. تسترد سفينة احتجزتها روسيا 11 شهراً

عادت سفينة "أركتيك سانرايز" التابعة لمنظمة غرينبيس البيئية، التي كانت السلطات الروسية تحتجزها منذ سبتمبر الماضي، للرسو في مرفأ أمستردام، بعد رحلة استغرقت عشرة أيام انطلاقاً من مورمانسك في روسيا.

وقال القبطان بيت فيلكو الذي كان يقود السفينة لدى احتجازها، إنه أمر رائع أن تعود السفينة، وكأن فرداً من عائلتنا عاد إلينا بعد غياب أشهر.

وكانت السلطات الروسية رفعت الحظر على إبحار السفينة في السادس من يونيو، لكن تجهيز السفينة للسفر استغرق شهرين.

وداهمت السلطات الروسية "اركتيك رايز" في سبتمبر من العام 2013 فيما كان ناشطون من غرينبيس ينفذون حركة احتجاجية في محيط منصة تابعة لمجموعة "غازبروم" النفطية في القطب الشمالي، وأوقفت نحو ثلاثين ناشطا من بينهم أربعة روس وصحافيان.

وكان التحرك يرمي إلى التنديد بمخاطر التنقيب النفطي في القطب الشمالي وهي منطقة ذات أنظمة بيئية حساسة جدا.

وحوكم الناشطون بتهمة "القرصنة" لكن القضاء عاد وأفرج عنهم بكفالات في نوفمبر.

ورفعت غرينبيس شكوى ضد موسكو أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.