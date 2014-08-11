الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تقديم أسلحة للعراق

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد أن فرنسا ومع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي سوف تدرس إمكانية تسليم وبشكل آمن أسلحة إلى الأكراد والعراقيين، واصفاً أعمال العنف التي يقوم بها الجهاديون في شمال العراق بأنها إبادة.

وفي مقابلة مع المحطة الثانية في التلفزيون الفرنسي "فرانس 2"، قال فابيوس "يجب بطريقة أو بأخرى أن يتمكن العراقيون ومنهم الأكراد من تسلم وبشكل آمن معدات تتيح لهم الدفاع عن النفس وصد الهجمات.. سوف نرى ذلك خلال الأيام المقبلة ولكن بالتشاور مع الأوروبيين".

وكان يرد بذلك على سؤال حول إمكانية أن تقدم فرنسا أسلحة للمقاتلين الأكراد الذين يحاولون صد هجوم للجهاديين التابعين لـ"داعش".

وكان الوزير الفرنسي يتحدث من أربيل، عاصمة كردستان العراق، حيث أمضى قسماً من يوم الأحد.

وأوضح "في الوقت الذي نتحدث فيه هناك أن آلاف الأشخاص في جبل سنجار سوف يتعرضون للموت في حال لن نلقي لهم الطعام". وجاء كلامه بعد لقاء مع ممثلين عن الأقليات المضطهدة ومن بينها الإيزيدية.

وقال فابيوس أيضا "يوجد في قريتين ألف شخص محاصرين و500 امرأة في سجن يتعرضن للتهديد بالاغتصاب".