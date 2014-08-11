العراق: واشنطن تسلح الأكراد لمقاتلة داعش

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن الولايات المتحدة بدأت على عجل تسليم أسلحة وذخائر إلى القوات الكردية التي تقاتل جهاديي تنظيم "داعش" في شمال العراق.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية على شبكة التلفزة سي إن إن "نتعاون مع الحكومة العراقية لإرسال أسلحة إلى الأكراد الذين يحتاجون إليها بأقصى سرعة. العراقيون سيزودونهم بأسلحة من مخزوناتهم ونعمل على أن نفعل الأمر نفسه، نزودهم بأسلحة من مخزوناتنا".

فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لتسليح الأكراد

يأتي هذا في وقت، طلبت فيه فرنسا من الاتحاد الأوروبي "حشد إمكاناته" لتلبية طلب التسلح الذي وجهه رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في رسالة وجهها وزير الخارجية لوران فابيوس إلى نظيرته الأوروبية كاثرين آشتون.

وكتب فابيوس في هذه الرسالة التي تحمل تاريخ 11 أغسطس أن بارزاني "شدد على الضرورة الملحة للحصول على أسلحة وذخائر تتيح له مواجهة وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أنه "من الضروري أن يحشد الاتحاد الأوروبي إمكاناته من اليوم لكي يلبي طلب المساعدة هذا"، معبراً عن أمله في عقد اجتماع خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وطلبت إيطاليا أيضا عقد لقاء للاتحاد الأوروبي، بينما أعلن مصدر أوروبي أنه تمت الدعوة الى اجتماع استثنائي لسفراء دول الاتحاد الثلاثاء، في بروكسل لدراسة وسائل تطويق تقدم جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.

وكان فابيوس زار أربيل الأحد، حيث التقى بارزاني وحضر تسليم شحنة من المساعدات الإنسانية الى الفارين من هجوم جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية".

كما كتب فابيوس في رسالته: "أمام المأساة التي تجري، لا يمكن أن تبقى أوروبا مكتوفة الأيدي. التضامن مع المجموعات المضطهدة ضرورة أخلاقية وهذا ما تتطلبه أيضا المصلحة الاستراتيجية الأوروبية والدفاع عن الحريات".

وأضاف أن "الرئيس مسعود بارزاني طلب مني إقامة جسر جوي للمساعدة الإنسانية من أوروبا إلى شمال العراق بسرعة قصوى، ونشر وسائل بناء مؤقتة لمساعدة السلطات المحلية على تلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين الذين يفرون من همجية (تنظيم) داعش".

من جهة أخرى، وفي بيان نشرته الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، ذكر فابيوس أن "العراق بحاجة إلى حكومة جامعة واسعة"، وهو ما أكده قبل يوم في بغداد.

وقال: "نقدم دعمنا الكامل للجهود التي يبذلها في هذا الاتجاه الرئيس فؤاد معصوم، الذي تحدثت إليه أمس (الأحد) وندعو كل المسؤولين السياسيين العراقيين إلى الحوار للتوصل الى حل سياسي سريع مقبول من كل مكونات البلاد". وأضاف أن "العملية التي بدأت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل يجب أن تستمر وأن تؤدي إلى حل سياسي مقبول من قبل كل مكونات الشعب العراقي ويحترم حق كل فرد".