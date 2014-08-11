لافروف: لا بد من وقف إطلاق النار في أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أن وقف إطلاق النار لنقل المساعدات الإنسانية الى السكان ضحايا المعارك في شرق أوكرانيا "ليس ممكنا فحسب بل هو أيضا أمر لا بد منه".



وقال لافروف في تصريح صحافي أدلى به في سوتشي في جنوب روسيا "نعتبر أن هذه المسألة عاجلة ولا تقبل التأخير" مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين يتابعها شخصيا.



ومع أن روسيا أكدت أنها لا تنوي التدخل بمفردها في شرق أوكرانيا فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا حذرت موسكو بشكل قاس من مغبة القيام بأي تدخل عسكري على الأرض الأوكرانية تحت ذريعة إرسال مساعدات إنسانية.



وأضاف لافروف، "نجري حاليا اتصالات مع الطرف الأوكراني ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للاتفاق على الحاجة الماسة لإرسال مساعدات إنسانية بشكل عاجل الى منطقتي لوغانسك ودونيتسك".



وتعتبر هاتان المدينتان اخر معقلين للانفصاليين الأوكرانيين في شرق البلاد.