كندا تسلم الولايات المتحدة مشتبهاً بالإرهاب

أعلنت محكمة الاستئناف في ولاية البرتا الكندية الاثنين، السماح بتسليم الولايات المتحدة كندياً يطالب به الأميركيون لدوره في تدبير عمليتين انتحاريتين في العراق أودت إحداهما بخمسة جنود.

ورفض قضاة المحكمة الاستئناف الذي تقدم به فاروق خليل محمد المعروف بسيف الدين طاهر شريف أيضا.

وسارع وكلاء الدفاع عن المتهم إلى الإعلان أنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا.

وطالبت واشنطن كندا بتسليمها الكردي العراقي الذي هاجر إلى كندا العام 1993 بسبب دوره بالتحضير للعمليتين اللتين تم تنفيذهما في العراق العام 2009.

وكانت محكمة فدرالية في نيويورك اتهمته العام 2011 بالتآمر لقتل مواطنين أميركيين في العراق وتقديم المساعدة والمواد اللازمة للعمليتين.

والرجل البالغ من العمر 42 عاما محتجز حاليا في ادمنتون منذ توقيفه فيها مطلع العام 2011.

وأشارت محكمة الاستئناف في البرتا الى أن تسليم المتهم مسموح شرط أن لا يحكم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة.