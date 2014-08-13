اليمن.. كشف نفق يؤدي إلى منزل الرئيس السابق

أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن أنها تلقت بلاغاً بوجود نفق تم حفره بجوار منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيرة الى أن وزير الداخلية ومعه رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي قاموا بزيارة النفق الذي تم اكتشافه في شارع صخر في صنعاء جوار منزل صالح حيث يجري التحقيق في طبيعة الحادثة.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام قد ذكر أنه تم إحباط محاولة اغتيال صالح، من خلال كشف النفق الذي يجري حفره، وقال إن ذلك المخطط شبيه بمخطط تفجير دار الرئاسة الذي استهدف صالح وقيادات الدولة.

وقال المؤتمر إن النفق كان مخططاً لعملية استهداف صالح وقيادات المؤتمر الشعبي العام الذين يؤدون الصلاة معه في الجامع الخاص بمنزله.

