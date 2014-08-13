واشنطن تدرس خيارات إجلاء المدنيين العراقيين المطوقين

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس بشكل "عاجل" كيفية إجلاء المدنيين الذين يطوقهم تنظيم داعش في جبال شمال العراق.

ودعا خبراء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الثلاثاء في رسالة الى المجتمع الدولي الى تحرك عاجل لمنع حصول إبادة بحق اليزيديين في العراق على أيدي المقاتلين المتطرفين.

وأكدت المفوضية العليا للاجئين الثلاثاء أن 35 ألف شخص هربوا من منطقة سنجار ولجأوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة الى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مرورا بسوريا، موضحة أن الوافدين الجدد يعانون من الإعياء الشديد والاجتفاف.

وباشرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شن ضربات جوية على مواقع للمقاتلين المتطرفين وهي تقود مجهودا دوليا متزايدا لتسليم مساعدات إنسانية الى الأشخاص المحاصرين في منطقة كردستان وقال كيري: إنه يجري البحث حاليا في سبل إجلائهم.

وقال كيري متحدثا من هونيارا عاصمة جزر سليمان ردا على سؤال حول تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وسبل الوصول إلى المدنيين في المناطق الجبلية "هذا تحديدا ما ندرسه حاليا".

وأضاف "سوف نجري تقييما سريعا وحاسما للوضع لأننا مدركون للحاجة العاجلة الى محاولة نقل هؤلاء الأشخاص من الجبال".