13 قتيلا بانفجار قنبلة للقاعدة خلال تفكيكها في اليمن

أفاد مصدر أمني يمني بمقتل 10 مدنيين و3 من خبراء تفكيك المتفجرات في الجيش خلال تفكيك عبوة ناسفة زرعها مسلحون يرجح أنهم من تنظيم القاعدة في بلدة تبن بمحافظة لحج جنوب اليمن.

وأضاف المصدر أن "سكانا محليين أبلغوا عن وجود عبوة ناسفة بالقرب من السجن المركزي لمحافظة لحج وعلى إثر ذلك هرع خبراء المتفجرات لتفكيكها غير أنها انفجرت بهم" في المكان الذي تحلق حوله المدنيون.

وأوضح المصدر أن "الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة من خبراء المتفجرات وعشرة أشخاص آخرين"، موضحا أن "بين القتلى قائد شرطة تبن". واتهم تنظيم القاعدة بزرع هذه العبوة. وأكد مستشفيان في لحج وعدن حصيلة القتلى والجرحى.

والضحايا المدنيون كانوا ضمن الحشد الذي تحلق لمتابعة تفكيك العبوة ولم تقم الشرطة بإبعادهم.

