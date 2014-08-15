أميركا تشيد بالمالكي لتنحيه عن منصب رئيس الحكومة

أشاد البيت الأبيض اليوم الخميس برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي؛ لتخليه عن مسعاه للحصول على فترة ثالثة في السلطة، وكذلك بدعمه لحيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف.

وقالت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس في بيان "اتخذ العراقيون اليوم خطوة كبيرة أخرى للأمام في توحيد بلادهم."

وأضافت "نثني على رئيس الوزراء نوري المالكي لقراره بدعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في جهوده لتشكيل حكومة جديدة وفقاً للدستور العراقي."

وتابعت رايس "هذه تطورات مشجعة نأمل في أن تضع العراق على مسار جديد وتوحد شعبه ضد التهديد الذي يمثله تنظيم داعش.. ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بشراكة قوية مع العراق والشعب العراقي."