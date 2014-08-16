مذيع لبناني وجد مقتولاً في عمان والأمن يوقف 4 متهمين

أعلنت الشرطة الأردنية القبض على 4 أشخاص يشتبه في اشتراكهم بقتل الإعلامي اللبناني المقيم في الأردن مازن دياب، الذي عثر على جثته بمنزله في العاصمة عمان ليلة أمس الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم السبت، إن التحريات حصرت الاشتباه في أربعة أشخاص يحتمل تورطهم بالجريمة وعثر بحوزتهم على أجهزة اتصال خاصة بالمجني عليه وأغراض أخرى من الشقة. وقال البيان "ألقي القبض عليهم جميعاً، وبالتوسع بالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب الجريمة لوجود خلافات شخصية بين الضحية وأحد المقبوض عليهم".

وأضاف البيان "إن ذلك الشخص تعرف على الضحية منذ فترة عن طريق البرنامج الذي يقدمه عبر الإذاعة لتنشب بينهم خلافات، بعد ذلك طلب على إثرها من ثلاثة من أصدقائه مساعدته في ارتكاب الجريمة".

حزن في الوسط الفني

وكان نبأ مقتل دياب (31 عاما) أثار حالة من الحزن في الوسط الإعلامي والفني بالأردن، ونعاه كثير من الفنانين عبر موقع تويتر. وكتبت المغنية اللبنانية نيكول سابا في تغريدة على تويتر "ما بصدق أنو الأخ والصديق مازن دياب توفي. شو عم بصير بهالدني؟ الله يرحمك ويرحمنا".

كما كتبت المغنية المصرية كارمن سليمان على تويتر "مازن دياب الإعلامي أكثر من رائع رحمه الله. اللهم اغفر له في الدنيا وفي الآخرة. سأفتقدك".

واشتهر دياب بتقديم برنامج المنوعات "وأنت مروح" على إذاعة صوت الغد الأردنية، كما سبق له رئاسة تحرير مجلة "ناس وناس" الأردنية، إضافة إلى تقديم عدة مهرجانات عربية وحفلات فنية.

نجا من السرطان ليموت مقتولاً

وكان دياب أصيب بمرض السرطان وخضع لجراحة لاستئصال جزء من الرئة منذ نحو عام، وأصدر على إثر هذه التجربة فيلما قصيرا بعنوان "إجا دوري"، تناول فيه تجربة مكافحة المرض.