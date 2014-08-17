مقتل 6 من القاعدة باشتباكات مع الأمن اليمني بحضرموت

أعلنت مصادر محلية أن 6 من مسلحي تنظيم القاعدة و3 جنود يمنيين قتلوا اليوم الأحد في اشتباكات في مدينة قطن بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وقالت المصادر المحلية إن "قوات الجيش قصفت منزلاً كان مسلحو التنظيم يتحصنون فيه بعد محاصرته فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي القاعدة وجرح آخرين".

وردا على قصف المنزل "قدم عناصر من التنظيم من وادي سر الى وسط البلدة وشنوا هجوما مسلحا على معسكر لقوات الأمن الخاصة"، حسب المصادر نفسها التي قالت إن "الطرفين تبادلا إطلاق النار مستخدمين أنواع الأسلحة لمدة أربع ساعات".

وتابعت المصادر أن الاشتباكات أدت الى مقتل ثلاثة جنود وجرح ستة آخرين فيما قتل اثنان من المهاجمين وأصيب أربعة آخرون بجروح.

وقال سكان محليون إن بعض منازل المواطنين تضررت جراء المواجهات.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أنها أحبطت الخميس عدة هجمات لتنظيم القاعدة بينها ثلاثة انتحارية على مراكز أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (جنوب شرق).

وأفاد مصدر أمني أن الهجمات أسفرت عن مقتل شرطي ومهاجمين اثنين وسقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين.

