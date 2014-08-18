أميركا تفرض عقوبات اقتصادية على الناطق باسم داعش

استهدفت الولايات المتحدة اثنين من المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا منهما المتحدث باسم تنظيم "داعش"، وذلك عقب خطوة مماثلة اتخذها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

وتهدف الخطوة لإضعاف التنظيم- الذي استولى على مناطق كبيرة في العراق وسوريا وأعلن قيام خلافة إسلامية- وجبهة النصرة ذراع القاعدة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أضافت الرجلين وهما أبو محمد العدناني المتحدث باسم "داعش" وسعيد عارف عضو جبهة النصرة لقائمتها الخاصة بالإرهابيين الدوليين والتي يعاقب من يدرج فيها بحظر السفر وتجميد أي أصول قد تكون له في الولايات المتحدة.

كما يمنع إجراء مماثل من وزارة الخزانة الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل مع الرجلين.