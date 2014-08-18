الأمم المتحدة تدعو إلى حماية حقوق المحتجين في ميزوري

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون السلطات الأميركية الاثنين، إلى ضمان حماية حقوق المحتجين في فيرغسون بولاية ميزوري التي تشهد مظاهرات وأعمال شغب بسبب مقتل مراهق أسود أعزل برصاص الشرطة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش للصحفيين "يدعو الأمين العام السلطات لضمان حماية حقوق التجمع السلمي وحرية

التعبير".

وأضاف "أنه يدعو الجميع إلى ممارسة ضبط النفس وأن يلتزم مسؤولو إنفاذ القانون بالمعايير الأميركية والدولية في التعامل مع المتظاهرين".



ونشرت قوات الحرس الوطني لولاية ميزوري الاثنين في ضاحية سانت لويس بمدينة فيرغسون في محاولة لاستعادة الهدوء في المنطقة التي أصبح ليلها مسرحا لأعمال الشغب والاحتجاجات على واقعة مقتل شاب أسود غير مسلح على يد ضابط شرطة أبيض في التاسع من أغسطس/آب.

ويأتي قرار حاكم ولاية ميزوري الأميركية جاي نيكسون بنزول قوات الحرس الوطني عقب إعلانه حالة الطوارئ بالمنطقة يوم السبت وفرض حظر التجول في فيرجسون بعد منتصف الليل.