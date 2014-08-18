دير شبيغل: برلين تجسست على كيري وتركيا

استدعت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، سفير ألمانيا في تركيا، ابرهارد بول، لتعبر له عن "قلق" أنقرة لمعلومات مفادها أن تركيا تعرضت إلى تجسس الألمان، وفق دبلوماسي تركي.

وصرح الدبلوماسي طالبا عدم كشف هويته بأن "السفير استدعي صباح اليوم (الاثنين) بشأن معلومات نقلتها الصحافة الألمانية، وسنعبر له عن قلقنا وانزعاجنا".

وفي عددها الصادر، الأحد، أفادت مجلة "دير شبيغل" بأن أجهزة الاستخبارات الألمانية تجسست على الأقل على مكالمة هاتفية لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وتراقب منذ سنوات تركيا.

وأفادت الأسبوعية أن الحكومة الألمانية فوضت أجهزة الاستخبارات منذ 2009 التجسس على أنقرة حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

وقال الصحافيون إن الحكومة الألمانية تعيد تحديد أهداف التجسس كل أربع سنوات، لكن الأولويات الحالية لم تتغير بعد قضية التجسس مع الولايات المتحدة، وأن تركيا مازالت تحت التنصت.

وأصبح التجسس الدولي موضوع جدل في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة.

وقد أثارت معلومات نشرت السنة الماضية حول تجسس الاستخبارات الأميركية على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل صدمة في البلاد.