مصر والنرويج تعتزمان عقد مؤتمر مانحين لإعمار غزة

قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الاثنين، إن النرويج ومصر ستستضيفان مؤتمرا للمانحين لدفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة إلى الأمام، وذلك بمجرد أن تتوصل إسرائيل والفلسطينيون إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات.

وتتوسط مصر في المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وترأس النرويج مجموعة الدول المانحة الدولية للفلسطينيين.

ويتوقع أن ينتهي اتفاق لوقف إطلاق النار مدته خمسة أيام في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان "ستوزع الدعوات لحضور المؤتمر الذي سيعقد في القاهرة ما إن يتوصل (الطرفان) لوقف إطلاق نار طويل الأمد نتيجة للمفاوضات الجارية في القاهرة".