هادي: من يرفض الحوار ومخرجاته يفجر الحروب في اليمن

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن "الذين لا يريدون الحوار ولا مخرجاته يفتحون جبهات الحرب في الشمال والجنوب"، مؤكدا عزم بلاده على الخروج من دوامة الأزمات.

في غضون ذلك، يستعد الحوثيون لإخراج مسيرة كبرى دعوا إليها في صنعاء، للمطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية اليمنية بتشديد الإجراءات الأمنية في مناطق الحزام الأمني المحيطة بصنعاء، ومنع دخول أي سلاح.

كما قالت مصادر أمنية إنه تم اتخاذ تدابير أمنية حول المؤسسات الحكومية والمنشآت الأمنية والعسكرية والسفارات.