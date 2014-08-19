تركيا.. مقتل متظاهر كردي في اشتباكات مع قوات الأمن

قتل متظاهر كردي وأصيب اثنان آخران بالرصاص خلال اشتباكات مع قوات الأمن التركية في جنوب البلاد. واندلعت الاشتباكات العنيفة عندما تجمع متظاهرون في مقبرة في مدينة ليجه (جنوب شرق) لمنع الجنود الأتراك من هدم نصب تذكاري لأحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني معصوم قرقماز.

وأصيب متظاهر في العشرينات من العمر برصاصة في الرأس، وتوفي متأثرا بجروحه، كما ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان. وقالت المصادر نفسها إن التوتر مازال شديداً اليوم الثلاثاء في المكان، حيث تتواصل صدامات متقطعة بين قوات الأمن ومجموعة متظاهرين.

يذكر أن معصوم قرقماز الذي قتلته القوات التركية في 1986 كان من قادة حزب العمال الكردستاني، وخطط أولى الهجمات على القوات التركية في أغسطس 1984، ويعتبره الأكراد منذ ذلك الحين "شهيداً".

وأزيح الستار عن تمثال له الأحد في مقبرة مخصصة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في قرية يولاتشتي، وأثار ذلك غضب القوميين الأتراك الذين حملوا المسؤولية إلى رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ الرئيس المنتخب، رجب طيب أردوغان، الذي اتخذ سلسلة إجراءات لمصلحة الأقلية التركية.