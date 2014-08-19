"تكتيك" داعش ينتقل إلى ماليزيا

أعلن مسؤول ماليزي كبير في مكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء أن الشرطة الماليزية أحبطت تفجيرات خطط لها مسلحون إسلاميون متطرفون يسيرون على نهج تنظيم "داعش".

وقال أيوب خان ميدين نائب قائد قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الماليزية إنه جرى اعتقال 19 مسلحاً مشتبهاً بهم في الفترة من أبريل حتى يونيو كانوا يخططون لتفجير حانات ومراقص ليلية ومصنع ماليزي لصناعة البيرة الدنماركية كارلسبرغ.

وأكد أن المجموعة المؤلفة جميعها من ماليزيين كانت تعمل بهدف إقامة خلافة إسلامية متشددة في جنوب شرق آسيا تشمل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفيليبين وسنغافورة، وكانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا ليتعلموا من "الدولة الإسلامية". وأوضح أن بين أفراد المجموعة أصحاب مهن محترفين وامرأتين ربتي منزل.

يذكر أن معظم سكان ماليزيا يمارسون الإسلام المعتدل، إلا أن البلاد شهدت هجمات إرهابية خلال السنوات الأخيرة. لكن المخاوف ازدادت في هذا البلد الذي تتعدد فيه الديانات بسبب تنامي الأفكار المتشددة.

وكانت ماليزيا في السابق مقراً للعديد من المشتبه بهم الكبار في تنظيمات مثل الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي مقرها في جنوب شرق آسيا، ونسبت إليها تفجيرات بالي في 2002 والعديد من التفجيرات الأخرى.